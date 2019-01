Verschollene Segler vor Sardinien ausfindig gemacht

Suchkräfte haben südlich von Sardinien den in Palma de Mallorca gestarteten und seit mehr als zwei Wochen verschwundenen Segler "Dream Land" geortet. Die drei spanischen Männer an Bord seien wohlauf, berichtete die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Mittwoch. Sie bewegten sich zum sizilianischen Hafen Syrakus, um dem Tiefdruckgebiet über den Balearen zu entgehen.

Nach weiteren Informationen des Blattes war das Hauptsegel des Schiffs gerissen, sodass es in seiner Bewegungsfähigkeit eingeschränkt war. Die Männer benutzten ein Ersatzsegel. Medien verbreiteten die Information, dass sie wohl gar nicht über eine Erlaubnis verfügt hätten, die balearischen Gewässer zu verlassen und es wohl deswegen unterlassen hätten, Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen.