Der Fall Kai Palma wurde zu den Akten gelegt

Mittlerweile ist es ein Jahr her, dass die Leiche von Kai Palma entdeckt wurde. Am 25. Januar 2018 fand ein Monteur die bereits stark verwesten sterblichen Überreste des jungen Mannes aus Köln. Der Tote befand sich in einem engen Schacht im Keller eines Reihenhaus in der Cala Lliteres (Capdepera).

Die Richterin in Manacor hat nun das Ermittlungsverfahren aufgrund mangelnder Hinweise eingestellt. Das bestätigt die Anwältin der Familie des Toten. Sollten sich allerdings neue Anhaltspunkte auf ein Verbrechen ergeben, kann die Polizei ihre Arbeit jederzeit wieder aufnehmen. Doch ob es jemals so weit kommt, ist ungewiss. Solang bleibt der mysteriöse Tod des Kai Palma ungeklärt.

Viele Fragen wirft nicht nur der Tod des Mannes auf, sondern auch sein Verschwinden zuvor. Im August 2017 verließ der Koch, der in Cala Rajada arbeitete, seinen Arbeitsplatz während der Schicht mit den Worten „Ich komme gleich wieder.” Er ließ Handy und Geldbörse zurück. Danach verlor sich seine Spur. Was zwischen dem Verschwinden und dem Tod des jungen Mannes passierte, bleibt ein Rätsel. Auch wie und warum er in den Keller des Reihenhauses kam, ist unklar. Selbst Beamte der Kölner Polizei kamen für Ermittlungen auf die Insel, ebenso die Mutter und seine Freundin.

Für die Familie bleibt nach wie vor die quälende Ungewissheit. An Selbstmord hat sie nie geglaubt.