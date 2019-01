Wal auf Mallorca angeschwemmt

Am Strand der deutschen Touristenhochburg Cala Millor im Nordosten Mallorcas ist am Samstagabend ein Wal aufgetaucht. Nach stundenlangem Todeskampf starb das blutende und schwer atmende Tier am Sonntag gegen 4 Uhr früh.

Das angeschwemmte Tier sorgte für einen Auflauf von Schaulustigen. Die Polizei sperrte den Strand ab; Spezialisten machten sich anschließend mit schwerem Gerät an die Bergungsarbeiten, die am Sonntagvormittag noch nicht abgeschlossen waren.

Woran der tonnenschwere Meeressäuger mit einer Länge von etwa 15 Metern genau verendete, ist unklar. Er war gegen 22 Uhr zum ersten Mal gesichtet worden und befand sich laut Augenzeugen zunächst noch am Leben.

aktualisiert um 13.04 Uhr