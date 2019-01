Wohnen auf Mallorca 40 Prozent teurer als 2014

Immer dienstags finden im Hotel Sant Salvador Livekonzerte statt, mit unterschiedlichen Künstlern und Stilrichtungen. Am Dienstag, 29. Januar gibt es Klassiker des Jazz, Bolero und Soul zu hören mit Hugo de Ambrosio und Rakel. ​ Am 5. Februar spielen Norbert Fimpel und Tolo Servera Best of Pop und Rock.