Stadtwerke gehen gegen Fäkalwasser am Strand vor

Palmas Stadtwerke Emaya wollen nun für mehr Sauberkeit an den Stadtstränden von Palma sorgen. Emaya lässt einen Abzugskanal sowie ein Rückhaltebecken mit Pumpsystem bauen. Ziel ist es, zu verhindern, dass ungeklärte Abwässer ins Meer gelangen.

Im März sollen die Bauarbeiten beginnen, die voraussichtlich 18 Monate dauern werden. Die Stadt investiert 22,6 Millionen Euro in die Verbesserungen des Abwassersystems.

In den vergangenen Sommern mussten Palmas Stadtstrände Can Pere Antoni und Ciutat Jardí mehrmals gesperrt werden. Der Grund war, dass Fäkalwasser ins Meer gelaufen war. Besonders bei starken Regenfällen ist die Kläranlage in Coll d'en Rabassa überlastet, sodass die Abwässer nicht geklärt werden. (cls)