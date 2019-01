Frau zündet Auto von gewalttätigem Freund an

Nach einer heftigen Auseinandersetzung hat eine Frau in Manacor im Osten Mallorcas in der Nacht zum Donnerstag das Auto ihre Freundes angezündet, während er noch darinsaß. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes gegen sie. Der Mann wurde wegen Körperverletzung festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Iglesia de la Pau. Vorausgegangen war ein heftiger Streit des Paars, in dessen Verlauf die Frau plötzlich eine entzündbare Flüssigkeit in das Auto, schüttete und eine brennende Zigarette in das Wageninnere warf.

Der Pkw stand innerhalb von Sekunden in Flammen. Dem Mann gelang es, noch rechtzeitig aus dem Auto zu entkommen, das vollständig ausbrannte. Er erlitt Verbrennungen ersten Grades an einem Arm.