Mysteriöse Geräusche raubten Anwohnern den Schlaf

Es hörte sich an wie eine Mischung aus Motor und durchdringendem Schiffshorn. Doch lange wusste niemand, was genau am Mittwoch den nächtlichen Lärm in Coll d'en Rabassa in Palma de Mallorca verursacht hatte.

@policiadepalma en el Coll de rabassa un ruido como de un motor o algo similar, los vecinos no podemos descansar y son pasadas las 00h ????. C.c. @ajuntpalma @112IllesBalears @BombersDePalma @UHmallorca @diariomallorca pic.twitter.com/mswrbY7l9j — Joel ???????????????? (@eljoe80) 6. Februar 2019

Anwohner nahmen das Geräusch per Telefon auf und verbreiteten die Aufnahmen in den sozialen Medien. Sogar in Arenal soll das anhaltende Tuten zu hören gewesen sein. Bei der Polizei in Palma gingen ab 23.30 Uhr Anrufe von schlaflosen Anwohnern ein.

Die Beamten gingen dem mysteriösen Lärm vor Ort nach und nahmen auch den Flughafen in Augenschein. Dort fand sich schließlich eine Erklärung für die Ruhestörung: Der Lärm war bei der Entwässerung des Ambulanzflugzeugs entstanden. Kurz nach Mitternacht war sie beendet und in Coll d'en Rabassa kehrte wieder die ersehnte Ruhe ein.