Die Februar-Sonne lacht bei bis zu 18 Grad auf Mallorca

Der in den vergangenen Jahren eher meist schmuddelige Februar zeigt in den kommenden Tagen auf Mallorca unverhofft sein freundliches Antlitz. Bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und in der zweiten Wochenhälfte sogar 18 Grad scheint die Sonne vom meist wolkenlosen Insel-Himmel.

Zwar geht es nachts auf 5 Grad herunter, doch die ganze Zeit über soll der Wind nur eher schwach aus unterschiedlichen Richtungen wehen.

Spaziergängen an den leeren Stränden oder im Gebirge oder dem lustvollen Abhängen an der Küste steht also nichts entgegen.