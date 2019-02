Lausig kalte Nächte und milde Tage auf Mallorca

Das Wochenendwetter auf Mallorca gestaltet sich wie bereits in den vergangenen Tagen sonnig und mild am Tag und lausig kalt in der Nacht. Die Spannbreite der Temperaturen beträgt 4 bis 19 Grad. Aufkommender teils starker Südostwind lässt die Nachtwerte laut dem Wetterdienst Aemet allerdings am Sonntag etwas nach oben gehen.

Damit zeigt sich der Februar weiterhin von seiner freundlichen Seite. Diese durch ein Hochdruckgebiet bestimmte Wetterlage soll der Insel weitgehend erhalten bleiben, wiewohl in der kommenden Woche mehr Wolken aufziehen sollen.

Ausgedehnten Wanderungen und Winterspaziergängen steht also weiterhin nichts mehr entgegen.