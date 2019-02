Erster Ampelblitzer in Palma wird aufgestellt

Palma will an der Kreuzung der Calle Manacor mit der Calle Manuel Azaña (Fahrtrichtung Avenidas) den ersten Ampelblitzer der Stadt aufstellten. Das gab Verkehrsstadtrat Joan Ferrer am Donnerstag bekannt. Das Gerät erfasst Fahrzeuge, die bei Rot über die Kreuzung fahren. Die Fahrer bekommen dann einen Strafzettel.

Ziel sei es, die Sicherheit an der betroffenen Stelle zu erhöhen. Neben dem Blitzgerät mit Kamera wird auch ein Hinweisschild aufgestellt, dass an der Kreuzung bei Verstoß Aufnahmen gemacht werden. (cls)