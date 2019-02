Erste Weltmeisterschaft um das beste Pa amb oli

Es ist eine der traditionellsten Mahlzeiten auf Mallorca: „Pa amb oli”, ein mit Olivenöl und ausgedrückten Tomaten bestrichenes Brot. So beliebt, dass nun eine Weltmeisterschaft für die beste Variante stattfindet und eine ganze Festwoche zu Ehren der Speise gefeiert wird.

An der Vorphase der WM können Restaurants von Mallorca, Menorca und Ibiza teilnehmen, später folgt eine internationale Phase. Das Ganze geht in Zusammenarbeit mit dem Verband „Restauración Mallorca” über die Bühne. Von Donnerstag, 28. Februar, bis Sonntag, 3. März, gibt es bei der „Fira de Pa amb Oli” im Sa-Feixina-Park ein reichhaltiges Programm anlässlich des Balearen-Tages am 1. März. Nachdem der Weltmeister am 28. Februar ab 13 Uhr gekürt wurde, spielen Live-Bands am Abend ab zirka 20 Uhr. Für sechs Euro können die Gewinner-Brote zudem verspeist werden.

Die traditionelle Zubereitung ist klar festgelegt: Das authentische Pa amb oli wird bei einer sogenannten Torrada auf dem Eisenrost über der Holzglut geröstet. Dann reibt man mit den Tomatenhälften so lange die Brotscheibe ein, bis sie ganz mit dem Saft getränkt ist. Dann wird Salz nach Belieben aufgestreut und Öl aufgeträufelt.