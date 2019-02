Deutscher ertrinkt in Port d'Andratx in Pool

Ein 80-jähriger Bundesbürger ist am Dienstag in einem beheizten Swimming Pool in Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca ertrunken. Laut Medienberichten vom Mittwoch fand ein Bekannter die Leiche und rief Hilfskräfte an. Der Tote schwamm an der Wasseroberfläche.

Die Helfer vermuten, dass der Mann an einem Herzinfarkt starb.