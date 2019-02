Bewaffneter Drogensüchtiger überfällt zwei Tankstellen

Ein Drogensüchtiger hat am Mittwoch zwei Tankstellen auf Mallorca überfallen. Der mehrfach vorbestrafte Kriminelle schlug zunächst am Morgen in Manacor zu. Er zückte ein Messer, bedrohte den Angestellten an der Kasse und verlangte die Einnahmen. Dann floh er in einem Auto. Beamte der Guardia Civil nahmen umgehend die Verfolgung auf.

Am Nachmittag tauchte der gleiche Mann in Port d'Alcúdia auf. Er ging dort an einer anderen Tankstelle genauso wie in Manacor vor. Insgesamt erbeutete er etwa 1000 Euro. Eine Stunde später wurde der Verbrecher festgesetzt. Das Geld wurde den rechtmäßigen Besitzern zurückgegeben.