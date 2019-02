Mallorquinische Toreros trainieren auf dem Festland

Auf Mallorca haben Toreros kaum Gelegenheit zu trainieren. Per Gesetz ist der Stierkampf zwar inzwischen wieder erlaubt, aber die Tradition wird kaum gepflegt. Darum reisen die Stierkämpfer von der Insel nun aufs Festland, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten.

Gabriel Pericás will bei den Fallas in Valencia Kontakte knüpfen, und hofft, mit Schülern der dortigen Stierkampfschule trainieren zu können. Jesús López aus Palma reist am 1. März nach Sevilla, um sich bei diversen Testkämpfen mit Jungstieren auf die Saison 2019 vorzubereiten. Und Juan Luis Bozada aus Inca und Alberto Campos suchen ihr Glück Ende des Monats bei Testkämpfen in Valladolid.