Flughafen-Putzkräfte streiken an Ostern

Die Reinigungskräfte am Flughafen von Mallorca wollen in der Karwoche in den Ausstand treten. Das gaben die Gewerkschaften am Donnerstag bekannt. Der konkrete Zeitraum wird noch festgelegt.

Die Angestellten beklagen ausstehende Lohnzahlungen, ein zu hohes Arbeitspensum und den Wegfall von Zuzahlungen und Freizeitausgleich für Feiertagsdienste. Die Firma hat sich bisher nicht dazu geäußert. Es ist nicht auszuschließen, dass noch eine Eignung gefunden wird. (cls)