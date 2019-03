Bauarbeiten am Paseo Marítimo in Palma beginnen im April

Die Umbauarbeiten am Paseo Marítimo in Palma beginnen im April und sollen den ganzen Sommer über bis Oktober andauern. Der Inselrat und die Stadt präsentierten am Samstag das Vorhaben. Gearbeitet wird auf der Strecke zwischen der Straße Manuel Azaña (neben dem Kongresspalast) bis zum Torrente de na Bàrbara.

Die Höchstgeschwindigkeit von der Llevante-Autobahn kommend wird von 90 auf 80 Kilometer pro Stunde reduziert. Dafür werden die Gehwege rund um den Kongresspalast und Grünflächen erweitert. Der autobahnähnliche Charakter soll verschwinden.

Von der Straße Brotad entsteht eine Auffahrt auf die Llevante-Autobahn, so wird die Anbindung zum Polígono Llevante verbessert. Auch entstehen zwei neue Bushaltestellen, Abwasserleitung sowie Licht- und Internetkabel werden neu verlegt. 1,2 Millionen Euro werden in den ersten Abschnitt investiert.

Aber der Straße Antoni Maura ist die Hafenbehörde zuständig. (cls)