Betrunkener Fahrer zerstört drei Autos in Andratx

Ein Unfall hat am Samstag in den frühen Morgenstunden die Anwohner von Andratx aus dem Schlaf gerissen. Ein Fahrer rammte mit seinem Auto drei geparkte Wagen und ein Motorrad in einer engen Gasse. Die Polizei stellte den 26-Jährigen, der Alkohol konsumiert hatte.

Nachdem der Golf mit dem ersten Auto zusammengestoßen waren, verlor er ein Rad, doch der junge Mann setzte sein Fahrt fort und richtete weiteren Schaden an. In der Straße entstand ein Blechchaos. Die Haustür einer Anwohnerin war blockiert. Die Feuerwehr transportierte die Wracks ab. Menschen kamen nicht zu Schaden. (cls)