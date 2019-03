Trockenster Februar seit dem Jahr 2000 auf Mallorca

Mallorca hat heuer den trockensten Februar seit 19 Jahren erlebt. Das geht aus der aktuellen Statistik des staatlichen Wetterdiensts Aemet hervor.

Seit Beginn der Aufzeichnungen nach heutigem Standard gab es im Februar lediglich in den Jahren 2000, 1978, 1957 und 1961 noch weniger Niederschläge als dieses Mal. Die Regenmengen lagen flächendeckend unter 40 Prozent des normalen Werts.

Nur leichte Abweichungen gab es hingegen bei den Temperaturen. Der Durchschnittswert von 10,8 Grad wich nur um 0,1 Grad vom langjährigen Mittel ab, obwohl die Bedingungen tagsüber mangels Wolken und Regen subjektiv als ausgesprochen mild und sonnig empfunden wurden.

In den doch recht kühlen Nächten sanken die Temperaturen in der Ebene hingegen fünfmal unter den Gefrierpunkt. Am Kloster Lluc war sogar 17-mal Nachtfrost zu verzeichnen.

In der laufenden Woche soll es bei Höchstwerten um die 20 Grad übrigens weitgehend trocken bleiben. Allerdings dürfte sich der Himmel ab Dienstag weitgehend bedeckt zeigen. Zum Wochenende hin steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit.