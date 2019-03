Urlauber kehren verspätet nach Mallorca zurück

Es sollte ein netter Ausflug werden, endete aber mit Ärger: Eine Gruppe Mallorquiner saß fast 16 Stunden in Marokko fest, weil ihr Ryanair-Flug gecancelt wurde.

Die Urlauber wollten am Sonntagabend von Rabat nach Madrid fliegen. Start sollte eigentlich um 22.10 Uhr sein, wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet. Dem Artikel zufolge haben die Passagiere bis 2 Uhr in der Maschine gesessen, dann stand fest, dass das Flugzeug wegen technischer Probleme nicht abheben wird. Die Betroffenen wurden in ein Hotel gebracht und starteten am Montag um 13.30 Uhr Richtung Madrid.

Die Passagiere beklagten mangelhafte Informationen seitens der Fluglinie. Durch den Flugausfall haben die Mallorquiner ihre Anschlussflüge nach Palma verpasst, was bei Ryanair aber niemanden interessiert habe. Dass sie am Montag nicht pünktlich am Arbeitsplatz waren dürfte für einige der Urlauber Probleme mit sich bringen.