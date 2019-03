Direktor von internationaler Schule auf Mallorca verhaftet

Aufgrund eines Europäischen Haftbefehls aus Großbritannien ist der Rektor des College King Richard III in Portals Nous auf Mallorca festgenommen worden. Das berichtet die Tageszeitung Ultima Hora.

Der 73-jährige James P. Berry wurde nach Madrid geflogen, um eine Auslieferung nach Schottland vorzubereiten. Es geht um Vorwürfe des langjährigen sexuellen Missbrauchs an der eigenen Tochter, die an der Privatschule auch als Lehrerin tätig war. In Spanien hatte die Polizei vor einigen Jahren die Untersuchungen eingestellt, da es angeblich keine konkreten Beweise gab.

In Großbritannien wurden die Ermittlungen jedoch weiter vorangetrieben. Gegen den Europäischen Haftbefehl sind kaum Rechtsmittel möglich, da in solchen Fällen laut EU-Vorschriften keine inhaltliche Prüfung vorgesehen ist. In der Regel reicht bei gravierenden Delikten ab einem bestimmten Strafmaß ein Verfahren in einem anderen europäischen Land für die Auslieferung aus, wobei lediglich formale Kriterien erfüllt sein müssen.