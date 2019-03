Deutsches Konsulat ist am Weltfrauentag geschlossen

Das deutsche Konsulat in Palma informiert: Am Mittwoch, 6., und Donnerstag, 7. März liegt dort noch das Kondolenzbuch für Außenminister a.D. Dr. Klaus Kinkel aus. In dieses Kondolenzbuch kann sich jeder am Mittwoch von 14 bis 16 Uhr sowie am Donnerstag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr eintragen.

Da für die Auslandsvertretungen die Feiertagsregelung des Landes Berlin maßgeblich ist, bleibt das Konsulat dann am Freitag, 8. März, geschlossen. Der Weltfrauentag ist in der Hauptstadt seit diesem Jahr ein Feiertag.

Angesichts der gesellschaftspolitischen Bedeutung des Internationalen Frauentags hat das Abgeordnetenhaus des Landes Berlin beschlossen, das Gesetz über die Sonn- und Feiertage des Landes Berlin zu ändern und den Internationalen Frauentag als neuen allgemeinen Feiertag gesetzlich festzulegen. (red)