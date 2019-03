Besichtigungstouren auf der Aida Nova und der Aida Sol

Wer wissen will, wie es im Inneren eines Kreuzfahrtriesen aussieht, kann in Palma demnächst zwei Schiffe der Aida-Flotte besichtigen. Die Touren auf der Aida Sol und der Aida Nova, des einzigen Kreuzfahrtschiffes weltweit mit Flüssiggas-Antrieb, dauern jeweils vier Stunden.

Besucher werden dabei durch Restaurants und Bars, den Wellnessbereich sowie Shops und Lounges geführt. Für die Aida Nova stehen bislang fünf Termine fest, und zwar am 4., 11., 18. und 25. Mai sowie am 1. Juni. Die Aida Sol öffnet ihre Pforten am 16., 23. und 30. März sowie am 6. und 13. April.

Die Führungen dauern jeweils von 11 bis 15 Uhr, ein Mittagessen ist inklusive. Die Touren kosten pro Person 29 Euro und sind für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren kostenlos. Wer sich danach entschließen sollte, eine Kreuzfahrt zu buchen, erhält ein Bordguthaben von 50 Euro. Anmeldung ausschließlich online.