50 Koffer von Reisegruppe gehen am Flughafen verloren

Schlechter Reisestart für eine Gruppe spanischer Senioren: Am Mittwoch kamen sie nicht nur verspätet am Flughafen von Palma an, sondern es waren auch sämtliche Koffer nicht angekommen. Bis zum Freitag konnten sie noch nicht nachgeliefert werden.

Dies sei ein Problem, weil einige der Reisenden Medikamente in ihren Koffern mitführten. Das Reisebüro habe bislang keine Auskunft darüber geben können, wann mit einer Übergabe der Koffer zu rechnen sei, berichtete die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Freitag.