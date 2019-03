Formentera legt Obergrenze für Autos und Motorräder fest

Formentera will die Zahl der motorisierten Touristen in der kommenden Hauptsaison einschränken. In den Monaten Juli und August sollen laut Antrag des Inselrats von Mallorcas Schwesterinsel pro Tag 2280 Pkws und 230 Motorräder auf die Insel fahren dürfen.

Auch Mietwagenanbieter müssen demnach ihre Flotte verkleinern, und zwar auf 2700 Autos und 7000 Motorräder. Für sie wird außerdem eine tägliche Gebühr von einem Euro beziehungsweise 50 Cent fällig. Die Gebühr für Hybridfahrzeuge soll sich auf die Hälfte belaufen, für Elektrofahrzeuge entfällt sie ganz.

Begrenzungen gibt es laut Plan auch für die Zahl der Fahrzeuge von Besuchern aus Ibiza. Pro Tag sollen 220 Wagen und 20 Mopeds erlaubt sein. Bei Verstoß gegen die Regelungen drohen Sanktionen von 1001 bis 10.001 Euro.