Motorradfahrer beschießen Air-Europa-Crew in Venezuela

Im Krisenland Venezuela haben Unbekannte eine Crew der auf Mallorca beheimateten Fluggesellschaft Air Europa beschossen. Die Besatzungsmitglieder befanden sich am Samstag auf dem Weg vom Flughafen Caracas-Maiquetía zu ihrem Hotel, als mehrere Motorradfahrer die Verfolgung aufnahmen. Es gelang ihnen jedoch nicht, die vier Piloten und 16 weiteren Crew-Mitglieder zu verletzen oder zu überfallen.

Air Europa kündigte daraufhin an, die Besatzungsmitglieder nicht mehr in Caracas übernachten zu lassen. Künftig werde dies in Punta Cana in der Dominikanischen Republik getan.

Venezuela befindet sich momentan in einem noch chaotischeren Zustand als bereits in den vergangenen Jahren. Der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó und der linksgerichtete Staatschef Nicolás Maduro liefern sich einen Machtkampf. Die ohnehin schon seit Jahren bestehende allgemeine Unsicherheit nimmt derweil stetig zu.