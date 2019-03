Tod eines "Riesen" beim Dorffest in Campos

Trauer und Bestürzung in Campos: Bei einem Fest in dem Dorf im Süden von Mallorca ist am Wochenende der Träger einer der traditionellen Riesen-Figuren ums Leben gekommen. Der 35 Jahre alte Mann, der in dem "Gegant" (Giganten) steckte, hatte offenbar einen Infarkt erlitten. Er klagte bei seinen Kameraden über einen Schwächeanfall. Sie halfen ihm unverzüglich aus der Verkleidung heraus und riefen einen Arzt.

Den Zeugen zufolge dauerte es jedoch 45 Minuten, bis der Krankenwagen eintraf. Der Mann, von Beruf Maurer, wurde zunächst ins örtliche Gesundheitszentrum und dann in die Klinik Son Espases nach Palma gebracht. Dort konnten die Ärzte nichts mehr ausrichten. Der 35-Jährige , der während der geamten Zeit von seinem Vater begleitet wurde, starb dort an den Folgen des Infarkts.

Bei Dorffesten auf Mallorca sind häufig Großfiguren zu sehen, in denen ein Träger steckt, der die "Riesen" zum Laufen und sogar zum Tanzen bringt. Die Giganten stellen in der Regel mallorquinische Könige und Märchenfiguren dar. Ihre Träger sind in Vereinen organisiert, dort war auch der 35-Jährige seit einem Jahr Mitglied gewesen. (as)