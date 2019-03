Auch Palma beteiligt sich am Schülerstreik fürs Klima

Auch Palmas Schüler und Studenten machen am Freitag beim internationalen Streik gegen den Klimawandel mit. Initiiert hatte die Demonstrationen die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg. An diesem Freitag soll weltweit das größte Zeichen gesetzt werden, Schüler aus 90 Ländern wollen für den guten Zweck die Schule schwänzen.

Thunberg begann im August 2018 damit, vor dem Parlament in Stockholm für einen stärkeren Einsatz Schwedens gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Dafür wurde sie für den Friedensnobelpreis nominiert. Seitdem unterstützen weltweit immer mehr Schüler und Studenten, aber auch Wissenschaftler, ihr Anliegen.

Die größte Teilnahme verzeichneten die "Fridays For Future" bislang in Deutschland. Für den morgigen Freitag sind dort 170 Aktionen geplant. Auch in Spanien finden landesweit Proteste statt. In Palma streiken Schüler um 12 Uhr an der Plaza del Tubo. (mais)