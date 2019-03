Auf Mallorca werden weitere Massengräber geöffnet

Auf Mallorca werden in den kommenden Monaten weitere Massengräber geöffnet, um die Zeit des Spanischen Bürgerkrieges aufzuarbeiten. Die Balearen-Regierung hat am Mittwoch den Aktionsplan "Pla d'Actuacions de Fosses" für 2019 und 2020 vorgestellt. Die wichtigste Aktion ist auf dem Friedhof von Son Coletes in Manacor geplant.

Entdeckt wurde ein alten Friedhof, der 1946 auf dem heutigen Son Coletes gebaut wurde. Dort werden weitere Bürgerkriegsopfer vermutet. Die genaue Zahl der Toten, die dort verscharrt wurden, ist bisher nicht bekannt. Son Coletes war ein kleiner Friedhof außerhalb von Manacor, wo 1820 die Pesttoten begraben wurden. Während des Bürgerkrieges fanden dort Hinrichtungen statt.

Weitere Grabungen sollen auch in Porreres sowie in Sencelles, in Bunyola, auf Ibiza und dem Friedhof von Valldemossa stattfinden. (cls)