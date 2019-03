Brand in Mehrfamilienhaus in Andratx

Siebzig Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Andratx sind von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden, nachdem dort am Donnerstabend ein Brand ausgebrochen war. Wie die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtete, war das Feuer in der ersten Etage des dreistöckigen Gebäudes bemerkt worden. Dort standen in einem Wohnzimmer aus ungeklärter Ursache Möbel und Vorhänge in Flammen, schwarzer Rauch quoll hervor.

Daraufhin musste das gesamte Gebäude rasch evakuiert werden. Die Anwohner retteten sich ins Freie, so manche trugen auch ihre Haustiere bei sich. Von den Betroffenen musste zum Glück niemand von den Notärzten wegen Rauchvergiftung ambulant behandelt werden. (as)