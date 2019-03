Motorradfahrer in Selva schwer verletzt

Ein 30-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall in Selva im Norden Mallorcas schwer verletzt worden. Der Mann wurde per Rettungswagen in die Universitätsklinik Son Espases gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Abend in der Nähe des Friedhos von Selva. Der Motorradfahrer erlitt ein Polytrauma und schwebt in Lebensgefahr.