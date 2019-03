Mann erschießt Hund auf Fincagelände bei Andratx

Hässlicher Zwischenfall in Andratx am Mittwoch: Ein Mann hat dort einen Hund erschossen, der auf das Gelände der Finca seines Nachbarn eingedrungen war. In Begleitung eines anderen Hundes hatte das Tier mehrere Schafe gerissen. Beamte der Guardia Civil konnten den zweiten Hund später nach längerer Suche einfangen.

Auf Mallorca kommt es auf Feldern seit Jahren immer wieder zu blutigen Zwischenfällen mit ausgerissenen Hunden. Zuletzt hatten sich Hunde im Januar und Februar wiederholt auf eine ganze Schafherde bei Inca gestürzt.