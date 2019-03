Flughafen-Randalierer soll drei Jahre ins Gefängnis

Die Staatsanwaltschaft in Palma de Mallorca hat für einen britischen Touristen, der im Flughafen Son Sant Joan Polizisten und Mitarbeiterinnen attackiert hatte, drei Jahre Haft gefordert. Hinzu kommt eine Geldbuße von 900 Euro, wie am Freitag bekannt wurde. Der Zwischenfall hatte sich am 22. Juni 2015 ereignet, als Beschäftigte einer Airline den betrunkenen Mann nicht in ein Flugzeug lassen wollten.

Der heute 52-Jährige griff sich daraufhin einen Feuerlöscher und besprühte Mitarbeiterinnen mit dem Inhalt. Danach widersetzte er sich mit Schlägen herbeigeeilten Polizisten.

Da der Brite nicht zum Verhandlungstermin vor Gericht erschienen war, schrieb ihn der Richter zur Fahndung aus.