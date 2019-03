Industriehallen in Inca brennen völlig aus

Bei einem Brand in der Nacht zum Samstag sind die Hallen von zwei Unternehmen in Inca im Norden von Mallorca ein Raub der Flammen geworden. Zwei weitere Bauten wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Feuerwehrleute aus Inca, Alcúdia, Sóller benötigten bis zum Samstagmorgen um 9 Uhr, um alles zu löschen.

Der Brand hatte ersten Ermittlungen zufolge in einer Autowerkstatt in der Straße Calle del Sastre seinen Ausgang genommen.