Brüder liefern sich auf offener Straße wilde Prügelei in Andratx

Eine wilde Prügelei zwischen zwei Brüdern hat in der Nacht zum Samstag die Menschen in Andratx aufgeschreckt. Der Zwischenfall, der sich gegen Mitternacht ereignete, zog in der Mandilego-Straße zunächst etwa 20 Schaulustige an.

Dann tauchten zahlreiche Beamte der Lokalpolizei und der Guardia Civil sogar aus Palmanova auf, da besonders einer der Männer extrem gewalttätig war. Er stieß vor Zeugen wiederholt Todesdrohungen gegen die Polizisten aus, woraufhin her abgeführt wurde. In die Prügelei war auch eine Frau, die Lebensgefährtin einer der Brüder, verwickelt.

Der festgenommene Mann versuchte im Polizeiwagen auch noch, sich selbst zu verletzen.