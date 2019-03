Motorrad rast auf Sineu-Landstraße in Lieferwagen

Bei einem schweren Unfall auf der Landstraße zwischen Palma de Mallorca und Sineu sind ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin am Freitagabend schwer verletzt worden. Gegen 20 Uhr bog ein Lieferwagen in einen Seitenweg ab, woraufhin der erst 18-jährige Motorradfahrer in das Gefährt hineinraste. Die beiden auf dem Motorrad sitzenden Jugendlichen wurden meterweit durch die Luft geschleudert.

Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt. Er war nicht alkoholisiert unterwegs.

Auf der relativ geraden, also leicht zu befahrenden Landstraße in das Dorf in der Mitte Mallorcas hatte es in der Vergangenheit wiederholt schwer Unfälle gegeben. Das liegt daran, dass dort viele Autofahrer unkonzentriert unterwegs sind.