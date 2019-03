Infrastruktur an Playa wird auf Weltniveau getrimmt

Über die zum Teil schon laufenden und bevorstehenden Umbauarbeiten an der Infrastruktur an der Playa de Palma de Mallorca sind weitere Einzelheiten bekannt geworden. Laut Medienberichten vom Montag geht der Löwenanteil der 2,2 Millionen Euro, die die Stadt Palma investieren will, in die Beleuchtung: Zwischen El Molinar und S'Arenal sollen 900 LED-Lampen installiert werden, in einigen Zonen wurde mit den Arbeiten bereits begonnen.

Viel Geld wird auch für die Ausbesserung von Straßen und Bürgersteigen in die Hand genommen. Gearbeitet werden soll auf sieben Straßen in zweiter Strandlinie und 22 weiteren Straßen allein im Vorort Can Pastilla.

Was die Bürgersteige angeht, so konzentrieren sich die Bauarbeiter auf 4200 Quadratmeter in Las Maravillas, Can Pastilla und El Molinar. Hinzu kommen sollen zwei Parkplätze in Can Pastilla und am Paseo de las Maravillas für je 100 Fahrzeuge.