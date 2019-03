Fußgänger schlägt auf Elektro-Rollerfahrer in Ciutat Jardí ein

Die große Menge von Elektrorollerfahrern auf Mallorca führt dazu, dass es gelegentlich zu unangenehmen Szenen kommt. In der Nähe des Strandes des zu Palma de Mallorca gehörenden Viertels Ciutat Jardi attackierte am Samstagvormittag ein in Begleitung einer Frau befindlicher Fußgänger einen korrekt auf einem Radweg fahrenden 44-jährigen Rollernutzer, wie Medien am Montag meldeten.

Der Passant schlug den Angaben zufolge den mit einem Helm bewehrten Fahrer zunächst nieder, so dass er auf den Weg fiel. Danach schlug er so lange auf den am Boden liegenden Mann ein, dass der verletzt wurde. Später entfernte sich der Angreifer samt Frau vom Tatort. Das Opfer rief die Polizei, doch diese hat die Täter noch nicht ausfindig machen können.