Mutmaßlicher deutscher Bombenbauer auf Mallorca verhaftet

Die Polizei auf Mallorca hat am Montag in Peguera einen Deutschen verhaftet. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, soll der Mann im heimischen Burglengenfeld (Kreis Schwandorf, Bayern) eine Rohrbombe gebaut haben. Am Freitag war dort von der Polizei ein Grundstück durchsucht worden, offenbar gefährliches Material sichergestellt.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz bestätigte mittlerweile gegenüber MM, dass es sich bei der auf Mallorca verhafteten Person um den gesuchten Mann handelt, gegen den ein europäischer Haftbefehl vorlag. Medienberichte, wonach die Person ein Mitglied der rechten Szene sei, vermochte die bayrische Polizei nicht zu bestätigen. "Wir konnten die Person keiner entsprechenden Gruppierung zuordnen.

Quellen auf Mallorca allerdings verorten den Mann in der Reichsbürgerszene.

In Peguera versteckte sich der vermeintliche Bombenbauer vermutlich in einem kleinen Mietshaus. Die Guardia Civil will nun die vergangenen Tage rekonstruieren, um festzustellen, mit wem der Mann auf Mallorca Kontakt hatte. (red)

aktualisiert um 13.54 Uhr