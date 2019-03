Einbrecher frühstückte in der Küche

Eine Palmesanerin hat sich kürzlich gewundert, woher der morgendliche Essensgeruch in ihrem Haus kam. In ihrer Küche saß ein Einbrecher und hatte sich mit einem Sandwich-Maker ein leckeres Brot mit Räucherlachs zubereitet. Die Nationalpolizei nahm den Mann auf Mallorca fest. Am Mittwoch wurde er dem Haftrichter vorgeführt und kam zunächst in Untersuchungshaft.

Er steht im Verdacht noch weitere Einbrüche auf der Insel begangen zu haben, außerdem werden ihm Urkundenfälschung, Betrug und Diebstahl vorgeworfen. Er soll aus mehreren Wohnhäusern Geldbörsen und persönliche Papiere entwendet haben, damit versuchte er sein Glück in verschiedenen Spielsalons.