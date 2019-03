Der Sóller-Kreisel ist ein Gefahrenpunkt geworden

Ein Fehler in der Bauplanung des Inselrates von Mallorca bringt täglich Hunderte von Fahrern in Gefahr. Seit einigen Monaten ist der Kreisverkehr am ITV auf der Carrertera de Sóller in Palma eine echt Gefahr, bestätigen Experten für Verkehrssicherheit.

Der Inselrat hat eine dritte Fahrspur von Sóller kommenden in den Kreisverkehr bauen lassen. So sollte Rückstau vermieden werden. Das Problem ist allerdings, dass der Kreisverkehr selbst nur zwei Fahrspuren hat. So kommt es immer wieder zu brenzlichen Situationen beim Einfädeln, besonders in der hektischen Rush Hour. (cls)