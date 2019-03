Tausende Weichtiere in Port de Sóller angespült

Tausende kleine blaue Weichtiere sind im Hafen von Sóller am Montag angespült worden. Obwohl es sich um ein wiederkehrendes Phänomen im Mittelmeer handelt, sorgen die "Barquetes de Sant Pere", wie sie auf Mallorca in Anlehnung an kleine Boote genannt werden, immer wieder für Erstaunen.

Vermutlich vom Wind getrieben, wurden die muschelförmigen "Vela de mar" an die Küste gespült und verendeten dort. Der Sand wird dabei mit einem blauen Gelatinemantel überzogen, der bei der Zersetzung in der Sonne einen starken Geruch abgibt. Die Reste wurden bereits von Reinigungsdiensten entfernt.

Die blauen Meerestiere sind für Menschen trotz ihrer kleinen Tentakel ungefährlich. Die kleinen Greifarme verwenden sie zum Einfangen von Plankton. Mit einer Art Segel am Körper können sie sich an der Meeresoberfläche gut bewegen, weshalb sie im Frühjahr häufig zu Tausenden an Küsten gelangen.

Die "Vela de mar" wird oft mit der verwandten quallenartigen Portugiesischen Galeere verwechselt, die, wenn man mit ihr in Kontakt kommt, durchaus ernste Verletzungen bei Mensch und Tier hervorrufen kann.