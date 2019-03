Busse fahren am Ballermann jetzt direkt am Strand entlang

Freunde der Playa de Palma auf Mallorca werden dieser Tage ihren Augen kaum trauen. Die Straßenbauarbeiten in zweiter Meereslinie haben begonnen, die EMT-Linienbusse fahren nunmehr auf einer Umleitungsstrecke direkt am Strand entlang.

Die Stadtverwaltung versprach unterdessen am Montag, bis Ende April fertig zu werden. Schlaglöcher und weitere Unebenheiten auf den Straßen in zweiter Linie hatten Anwohner, Touristen und Autofahrer in den vergangenen Jahren zur Weißglut gebracht.

Die Hoteliers warfen dem Linksbündnis sogar vor, die bei mitteleuropäischen Sauftouristen beliebte Gegend nicht ganz unabsichtlich vernachlässigt zu haben. Dass jetzt eifrig gearbeitet wird, dürfte auch mit den Regionalwahlen zusammenhängen, die am 26. Mai stattfinden.