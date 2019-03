Selva will geplanten Solarpark verhindern

Der geplante mehr als 35.000 Quadratmeter große Photovoltaikpark bei Selva steht vor dem Aus. Der Stadtrat der betroffenen Gemeinde Selva nördlich von Inca in der Inselmitte hatte bereits am 13. März gegen das Projekt gestimmt. Der Rat für Stadtplanung will den Bau auf dem Grundstück s'Hort d'en Coll noch in dieser Woche zerschlagen und der Inselregierung, die am Ende über den Fortgang entscheidet, einen Bericht über negative Auswirkungen des Solarparks vorlegen.

Joana Maria Coll, eine der Technikerinnen, die das Projekt betreut, weist etwa darauf hin, dass folglich jahrzehntelang große Flächen des Anwesens nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden könnten. Man trage zudem Sorge, dass andere Bauern nachziehen würden und die Landwirtschaft grob eingeschränkt werde.

Ein neues Klimagesetz regelt, welche Gebiete für die Errichtung dieser Art von erneuerbaren Parks geeignet sind. Auf Mallorca werden durch das balearische Energieministerium derzeit bereits 19 Anträge für Photovoltaikparks bearbeitet. Das Bauprojekt für den Photovoltaikpark auf dem Grundstück s'Hort den Coll sollte rund 12.000 Solarmodule mit einer Leistung von 300 Watt erhalten.