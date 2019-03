Erneuter Busfahrerstreik nervt Einwohner von Palma

Zwischen 8 und 10 Uhr sind in Palma de Mallorca am Mittwoch erneut die Fahrer der Stadtbusse in den Streik getreten. An Haltestellen bildeten sich Menschentrauben, die Beschwerden genervter Menschen schossen ins Kraut, der Autoverkehr war noch dichter als an normalen Arbeitstagen.

Es handelt sich schon um den zweiten Streiktag. Am Montag hatten die Chauffeure ebenfalls morgens und auch am späten Nachmittag die Arbeit niedergelegt.

Sollte es nicht zu einer Einigung zwischen der Stadt Palma und den Fahrern über deren Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen kommen, soll auch am Freitag morgens und am späten Nachmittag gestreikt werden. Hinzu soll dann noch ein 24-Stunden-Streik am kommenden Montag kommen.

Bürgermeister Antoni Noguera setzte sich am Mittwochvormittag mit dem Streikkomitee zusammen, um zu einer Lösung zu kommen.