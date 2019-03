Polizisten führen in Palma mutmaßlichen Onanisten ab

Beamte der spanischen Nationalpolizei haben einen Mann festgenommen, der vor Schülern in Palma de Mallorca masturbiert haben soll. Dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, Hand an sich selbst gelegt zu haben, als die Minderjährigen Sport trieben, hieß es am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Auf die Spur des Täters kam die Polizei, nachdem eine Schülerin bereits im vergangenen Jahr Anzeige erstattet hatte. Sie hatte angeführt, dass der Mann mit einem Auto angereist sei und sich dann in Blickweite der Minderjährigen die Hosen heruntergezogen habe.