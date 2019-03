Unfall löst Verkehrschaos auf Andratx-Autobahn aus

Ein Unfall auf der Andratx-Autobahn in der Nähe von Santa Ponça im Südwesten von Mallorca hat am Donnerstagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Gegen 7.10 Uhr stießen ein Lastwagen, ein Pkw und ein Motorrad zusammen, dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Danach bildete sich in Richtung Palma ein kilometerlanger Stau während des Berufsverkehrs, der sich am Ende bis auf die Ringautobahn fortsetzte.

In den vergangenen Tagen und Wochen war es rund um die Balearen-Hauptstadt vor allem wegen Unfällen wiederholt zu für mallorquinische Verhältnisse ungewöhnlich langen Staus gekommen. Das liegt an der stetigen Zunahme von Fahrzeugen auf der Insel und auch an der guten Wirtschaftslage.