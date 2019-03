Nachbau des Magellan-Schiffes legt in Palma an

Der einzige originalgetreue Nachbau des Schiffes, mit dem Magellan als erster die Welt umsegelte, legt im April in Palma an. Vom 5. bis 9. April kann die "Nao Victoria", ein gewaltige Holzsegler, im Club de Mar besichtigt werden.

Auf dem legendären Schiff gelang dem portugiesischen Entdecker Ferdinand Magallan gemeinsam mit dem spanischen Seefahrer Juan Sebastián Elcano von 1519 bis 1522 erstmals eine komplette Weltumsegelung. Das für damalige Zeiten gigantische Schiff war aus Kiefer- und Eichenholz gefertigt und 26 Meter lang und sieben Meter breit.

Bei der Besichtigung des Nachbaus können Besucher über die Decks schlendern, die Geschichte des Schiffes kennenlernen und etwas über die Lebensbedingungen der Besatzung von damals, aber auch von heute erfahren.

Palma ist nur eine Station der "Nao Victoria". Zum 500-jährigen Jubiläum der ersten Weltumsegelung legt das Schiff anschließend in italienischen und französischen Häfen an. Die Gedenktour begann bereits im Januar in Sevilla, danach konnte das Schiff in Marbella, Valencia und Alicante besichtigt werden. Von dort aus nahm es Kurs auf die Balearen. Nach Palma wird es noch in Mahón und Ibiza vor Anker gehen.

Besichtigungstermine: Club de Mar (Mole 5), 5. bis 9. April, 10 bis 19 Uhr. Eintritt: 5 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder von 5 bis 10 Jahren, 12 Euro für Familien mit bis zu 3 Kindern von 5 bis zehn Jahren. Tickets gibt es auf dem Schiff. Weitere Verkaufsstellen unter www.fundacionnaovictoria.org