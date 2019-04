Drei schwere Fahrradunfälle auf Mallorca

Am Dienstag haben sich auf Mallorca gleich drei schwere Fahrradunfälle ereignet. Am Kap Formentor kollidierte ein 50-Jähriger mit einem Lastwagen und wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert.

Zudem gab es auf der Tramuntana-Landstraße unterhalb des Puig Major auf Höhe von Sa Capelleta einen Zusammenstoß zwischen einem Radler und einem Auto, wobei der Mann unbestimmten Grades verletzt wurde.

Schließlich erwischte es in Andratx einen 27-jährigen Marokkaner. Er wurde in der Calle Bartomeu Esteva von einem weißen Fiat erfasst und blieb blutend am Boden liegen. Angeblich war der Mann zuvor mit dem Fahrrad auf dem Bürgersteig unterwegs. Der Crash sorgte für einen Menschenauflauf im Ort, und das Opfer befindet sich nun ebenfalls zur Behandlung im Krankenhaus.