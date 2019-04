Viel Wind und auch Regen am Wochenende auf Mallorca

Das Wetter auf Mallorca gestaltet sich am Wochenende ausgesprochen unbeständig. Bei weiterhin nicht berauschenden Höchsttemperaturen zwischen 16 und 17 Grad ist es mitunter sehr windig. Es weht zuweilen stürmisch mal aus dem Südwesten und mal aus dem Nordwesten. Doch oft genug lässt sich die Sonne blicken.

Auch kann es hier und da regnen, am Samstag mehr noch als am Sonntag. Die Schneefallgrenze sinkt am Samstagabend auf 1200 Meter. Die Tiefsttemperaturen sind allerdings mit 9 Grad nicht mehr so niedrig wie in den vergangenen Tagen.

Nach dem wechselhaften Wochenende sollen die Temperaturen allerdings endlich deutlich steigen.