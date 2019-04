Fußgänger an der Playa de Palma absichtlich angefahren?

Drei Fußgänger sind am frühen Samstagmorgen an der Playa de Palma verletzt worden, als ein Auto in Höhe des Balneario 1 und 2 auf den Bürgersteig der Avenida Cartago fuhr. Der Fahrer befindet sich auf der Flucht. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben nach einem Streit in einer nahe gelegenen Diskothek.

Bei dem Vorfall wurde ein 15-Jähriger an der Schulter verletzt. Ein 28-jähriger Mann erlitt einen Beinbruch und ein 18-Jähriger eine Beckenverletzung. Alle drei wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei ermittelt, ob der flüchtige Fahrer mit Absicht handelte. Er soll zuvor in den Streit in der Diskothek verwickelt gewesen sein und das Auto gestohlen haben.